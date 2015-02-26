Брюссель запросив Київ та Москву на газові переговори 2 березня

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчович написав міністрам енергетики України та Росії листи, в яких запросив на газові переговори до Брюсселя у понеділок, 2 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Брюсселі на брифінгу повідомила речник Шефчовича Анна-Каіса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen).

„Я можу підтвердити, що віце-президент Шефчович направив листи Росії та Україні, запрошуючи російського та українського міністрів енергетики на тристоронню зустріч у Брюссель у понеділок, 2 березня. Зараз ми очікуємо на підтвердження від обох сторін, чи зможуть вони взяти участь. Мета цієї тристоронньої зустрічі – обговорити питання безпеки постачання газу”, - сказала вона.

Крім того, Ітконен наголосила, що Брюссель очікує, що «обидві сторони виконуватимуть «зимовий пакет» (домовленостей щодо поставок російського газу в Україну цієї зими - УНІАН).

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Як повідомляв УНІАН, Україна із середини червня 2014 року не одержує російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня 2014 р. відновила імпорт газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.

Водночас, «Газпром» впродовж останніх днів обмежує поставки газу до України. У зв’язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» наголошував, що поставки «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинному контракту.

Як заявив глава компанії Андрій Коболєв, «Нафтогаз України не буде оплачувати рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.