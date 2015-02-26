Вночі електроенергія буде дешевшою на 50%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері електроенергетики і комунальних послуг, встановила 50-відсоткову знижку на тариф на електроенергію в нічний час для домогосподарств, які мають двозонні лічильники.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні відомства. Як наголошується, знижка діятиме з 23.00 до 7.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення в середньому на 19% з 1 квітня 2015 року та в 3,5 разу до березня 2017 року.

Згідно з прийнятим рішенням, підвищення пройде в 5 етапів - починаючи з 1 квітня 2015 року, в результаті чого середня вартість 1 кВт/год складе 1,23 грн проти нинішнього рівня в 0,36 грн за кВт/год.