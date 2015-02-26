Рівненська АЕС підключила до мережі енергоблок №1

«26 лютого 2015 року о 12:35 енергоблок №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту», - повідомляє компанія.

Згідно з повідомленням, замість запланованих 72 діб ремонт виконано за 65 днів.

В ході ремонту виконано перевантаження ядерного палива, капітальний ремонт реактора, капітальний і поточний ремонти турбін ТГ-1 і ТГ-2, генераторів ТГ-1 і ТГ-2, а також поточні та капітальні ремонти парогенераторів, головних циркуляційних насосів, компенсатора об'єму.

Також повідомляється, що виконано низку понадрегламентних робіт, спрямованих на підвищення безпеки, зокрема, модернізацію програмно-технічного комплексу систем нормальної експлуатації, модернізацію програмно-технічного комплексу автоматичного регулятора потужності.

У повідомленні наголошується, що ключовими факторами дострокового завершення ремонтної кампанії енергоблоку №1, яка почалася 24 грудня 2014 року, стали підвищення рівня культури виробництва, якості проведення ремонтних робіт, оптимізація термінів ремонту, детальне планування і робота всього колективу на загальний результат.

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Довідка УНІАН. Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. КВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. КВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР -1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків України займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою у Європі.