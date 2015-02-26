«Нафтогаз» готовий брати участь у газових переговорах у Брюсселі 2 березня

НАК «Нафтогаз України» готовий брати участь в газових переговорах з Росією і Єврокомісією в Брюсселі 2 березня, повідомляє прес-служба компанії.

«Нафтогаз» підтверджує свою готовність брати участь в переговорах між представниками України, Російської Федерації і Європейської комісії в Брюсселі у понеділок, 2 березня 2015 року», - говориться в повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчевич написав міністрам енергетики України і Росії листи, в яких запросив на газові переговори до Брюсселя 2 березня.

Брюссель чекає, що обидві сторони виконуватимуть «зимовий пакет» домовленостей про поставки російського газу до України.

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Довідка УНІАН. «Газпром» впродовж останніх днів обмежує постачання «блакитного палива» до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» наголошував, що поставки «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинному контракту.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не оплачуватиме рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.