У РФ заявили, що «поки не планують їхати на газові переговори до Брюсселя

Міненерго РФ поки не планує брати участь у тристоронній зустрічі з газу в Брюсселі 2 березня, повідомив РІА Новини представник міністерства.

"Поки не плануємо", - сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на відповідне питання.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» готовий брати участь у газових переговорах з Росією і Єврокомісією в Брюсселі 2 березня.

«Нафтогаз» підтверджує свою готовність брати участь у переговорах між представниками України, Російської Федерації і Європейської комісії в Брюсселі в понеділок, 2 березня 2015 року», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчевич написав міністрам енергетики України і Росії листи, в яких запросив на газові переговори до Брюсселя 2 березня.

Брюссель очікує, що «обидві сторони будуть виконувати «зимовий пакет» домовленостей про постачання російського газу до України.

Довідка УНІАН. «Газпром» протягом останніх днів обмежує постачання «блакитного палива» до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» підкреслював, що постачання «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинним контрактам.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не буде оплачувати рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.