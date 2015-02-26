«Нафтогаз» хоче розширити цільове призначення китайського кредиту в $3,6 млрд

Міністерство палива та енергетики України разом з керівництвом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» пропонують Банку розвитку Китаю розширити цільове призначення підписаного в 2012 році великого кредиту обсягом в 3,6 млрд дол. і направити кошти, виділені спочатку на проекти із заміщення газу вугіллям, на ширший спектр енергетичних проектів, йдеться в повідомленні «Нафтогазу», переданому УНІАН.

«Сторони продовжують переговори про можливість заміни проектів і часткового розширення цільового призначення кредитної угоди з урахуванням нинішньої ситуації в Україні», - йдеться в повідомленні.

У НАК «Нафтогаз» уточнили, що кредитні кошти пропонують спрямувати на будівництво установок з виробництва синтез-газу з вугілля на базі Одеського припортового заводу, на реконструкцію великих державних і комунальних теплоелектростанцій з метою їх переведення з газу на вугілля в центральному, західному і південному регіонах України, а також на реалізацію державних нафтогазових проектів - будівництво інтерконектора, оновлення парку бурових станків компанії «Укргазвидобування» і модернізацію Шебелинського ГПЗ.

«Переговори щодо зміни інших умов угоди або про підписання нових контрактів з іншими інститутами Китаю зараз не ведуться», - зазначили в «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» наприкінці 2012 року підписала кредитну угоду з Державним банком розвитку Китайської Народної Республіки (China Development Bank Corporation) на суму 3,656 млрд доларів для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям. У рамках програми передбачалося реалізувати низку проектів з переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також з будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.