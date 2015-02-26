Демчишин очолить українську делегацію на газових переговорах у Брюсселі

Українська делегація візьме участь у газових переговорах з Росією і Єврокомісією в Брюсселі 2 березня, а очолювати її буде міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, «Нафтогаз» підтверджує свою готовність брати участь у переговорах між представниками України, Російської Федерації та Європейської комісії.

«Компанія повністю підтримує позицію Єврокомісії щодо необхідності неухильного дотримання всіма сторонами зимового пакету, підписаного в Брюсселі, зокрема, обов'язку «Газпрому» постачати передплачений газ тільки в узгоджені пункти прийому», - підкреслили в «Нафтогазі».

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчевич написав міністрам енергетики України і Росії листи,в яких запросив на газові переговори до Брюсселя 2 березня.

Брюссель очікує, що «обидві сторони будуть виконувати «зимовий пакет» домовленостей про постачання російського газу до України.

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Довідка УНІАН. «Газпром» протягом останніх днів обмежує постачання «блакитного палива» до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» підкреслював, що постачання «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинним контрактом.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не буде оплачувати рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.