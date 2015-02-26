У Bank of America прогнозують нафту по $30 в найближчі тижні

Нафта сортів Brent і WTI може в найближчі тижні подешевшати до $30, оскільки нафтосховища будуть переповнені. Такий прогноз дав експерт Bank of America, пише РБК.

«Нас очікує дуже швидке поповнення запасів (нафти - ред.) в найближчі кілька тижнів», - заявив CNBC голова управління досліджень біржових товарів Bank of America Франсиско Бланш. Він зазначив, що щоденне перевищення пропозиції нафти над попитом на неї становить приблизно 1,4 млн бар./день.

Бланш підкреслив, що якщо в нафтосховищах закінчиться місце, то ціни відреагують на це бурхливо, щоб зрівноважити попит і пропозицію.

За його словами, «саме цього ми очікуємо в найближчі тижні».

Експерт посилається на дані Американського інституту нафти, які показали, що запаси нафти в США зросли за тиждень до 20 лютого на 8,9 млн бар. вище прогнозу і становили 437 млн бар. За оцінкою Бланша, запаси в плавучих нафтосховищах на кінець другого кварталу можуть скласти від 50 до 100 млн бар. порівняно з 110 млн бар. у квітні 2009 року під час фінансової кризи.

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Аналітик з нафтопереробки IHS Energy Insight Премасиш Дас розповів минулого тижня CNBC, що у США комерційні нафтосховища вже заповнені на 80%. Він вважає, що в другому кварталі перенасичення ринку збережеться і це призведе до подальшого накопичення запасів. Дас також звернув увагу на те, що у другому кварталі азіатські НПЗ закриються на щорічне техобслуговування.

Заклопотаність переповненням нафтосховищ висловили CNBC й інші експерти. Стратегічний аналітик біржових товарів в Citigroup Іван Шапаковський вважає, що протягом двох місяців материкові нафтосховища будуть повністю заповнені і в розпорядженні залишаться тільки плавучі нафтосховища і танкери.

Аналітик ресурсів в Intelligent Investor Гаурав Содхи розповів CNBC, що вартість оренди плавучих нафтосховищ і танкерів за останні 18 місяців зросла в два рази. На його думку, це означає, що нафту все більше починають запасати таким способом. Содхи зазначив, що на танкері можна зберігати від 1 до 2 млн бар. нафти.

В якості додаткового фактора зниження попиту на нафту CNBC називає страйк робітників НПЗ в США, які постачають на американський ринок приблизно 20% нафтопродуктів. Телеканал з посиланням на повідомлення ЗМІ згадує, що на поточний тиждень не заплановано переговорів, які могли б покласти кінець страйку.

В останні тижні звучали прогнози про зниження ціни нафти до $20/бар. На початку лютого в заяві Citibank зазначали, що нафтовий ринок може досягти дна приблизно в кінці першого - початку другого кварталів поточного року. До цього часу ціна бареля нафти марки WTI може впасти «значно нижче $40» і якийсь час триматися в районі $20, вважають банкіри.

Про можливості короткочасного падіння вартості нафти до $20 попереджав минулого тижня колишній міністр фінансів РФ, голова Фонду підтримки громадянських ініціатив Олексій Кудрін. У четвер, 26 лютого, вартість Brent на торгах ICE перевищувала $62/бар., а WTI в Нью-Йорку досягала максимуму в $51,19/бар.