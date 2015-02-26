У ЄС заявили, що Україна та Росія підтвердили свою участь у газових переговорах

Україна і Росія підтвердили проведення тристоронньої зустрічі по газу 2 березня в Брюсселі. Про це ТАСС повідомив представник Єврокомісії (ЄК).

"Тристороння зустріч відбудеться в Брюсселі в понеділок, 2 березня. Обидва міністра енергетики підтвердили свою присутність", - сказав він.

Як повідомило європейське джерело, у переговорах в Брюсселі запрошені взяти участь не тільки міністри енергетики, а також голова "Газпрому" Олексій Міллер і керівник "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Єврокомісія виступає за роздільне обговорення питань про постачання газу на Донбас і газові постачання на решту території України. Головним пріоритетом повинно стати дотримання зобов'язань Росією і Україною щодо постачання і транзиту газу в Європу", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» підтвердив свою готовність брати участь у переговорах між представниками України, Російської Федерації та Європейської комісії. У компанії повідомили, що очолювати українську делегацію буде міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчевич написав міністрам енергетики України і Росії листи, в яких запросив на газові переговори до Брюсселя 2 березня.

Брюссель очікує, що «обидві сторони будуть виконувати «зимовий пакет» домовленостей про постачання російського газу до України.

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Довідка УНІАН. «Газпром» протягом останніх днів обмежує постачання «блакитного палива» до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» підкреслював, що постачання «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинним контрактом.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не буде оплачувати рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.