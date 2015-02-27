Ціни на нафту наприкінці лютого можуть утриматися вище $60

Ціни на нафту зростають за рахунок зупинки видобувної платформи в Північному морі, повідомляє Рейтер.

На 9.15 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,75 до $60,80 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,73 до $48,90. За лютий Brent подорожчала на 15 відсотків і може завершити місяць максимальним зростанням із травня 2009 року, а ціни на WTI зростуть у лютому вперше за вісім місяців.

Норвезька нафтова компанія Statoil зупинила роботу видобувної платформи Statfjord C у Північному морі, виявивши тріщини в факельній вежі. Минулого року на родовищі Statfjord, де працюють ще дві платформи, було отримано 81.000 барелів нафтового еквівалента.

У понеділок у Брюсселі мають відбутися переговори між Євросоюзом, Україною та Росією про постачання газу. Путін попередив, що РФ може припинити постачання газу до України і це викликає перебої в постачанні Європі, але аналітики не надали цій загрозі великого значення.

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Кількість діючих бурових установок у Північній Дакоті, що посідає друге місце в США з видобутку нафти, до 26 лютого знизилася до 119 зі 193 минулого року.

"Я вважаю, що з часом видобуток скоротиться, але це станеться нескоро. Інвестори намагаються врахувати це у цінах", - сказав керуючий ризиками Mitsubishi Corp в Токіо Тоні Нунан.

Лівія збільшила видобуток нафти до 100.000 барелів на добу з 40.000 барелів, але іспанська Repsol не розраховує на відновлення видобутку в країні найближчим часом із міркувань безпеки.