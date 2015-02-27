У Росії знову погрожують перекрити Україні газ, незважаючи на $15 млн передоплати

Існує ймовірність припинення постачань газу до України до наміченої на 2 березня тристоронньої зустрічі у Брюсселі, якщо від української сторони надійде передоплата за березень.

Як пише ТАСС, про це заявив журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.

"Є така ймовірність, якщо не надійдуть кошти, оскільки того передплаченого обсягу газу, який сьогодні є, і з урахуванням обсягів, які постачаються до України фактично до кінця тижня... Якщо зараз, цими днями, надійде передоплата сьогодні або до понеділка, відповідно будуть постачатися й такі обсяги", - сказав Новак.

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За словами міністра, передоплата за газ від України ще не надійшла, заявив журналістам міністр енергетики Олександр Новак.

"За фактом не надійшла, але ми знаємо, що, за інформацією Газпрому, українська сторона $15 млн перерахувала, але вони ще не дійшли до Газпрому", - сказав міністр.