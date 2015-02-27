«Роснефть» отримає гроші з фонду національного добробуту

Мінекономрозвитку і Міненерго схвалили частину заявки «Роснефти» на отримання грошей з фонду національного добробуту (ФНД) - на п'ять першочергових проектів, розповіли «Ведомостям» двоє федеральних чиновників. Три проекти видобутку - «Роспан», Юрубчено-Тохомське і Російське родовища, ще два - Ангарська нафтохімічна компанія (АНХК) і суднобудівний центр «Звезда».

Заступник міністра економічного розвитку Микола Подгузов підтвердив через прес-службу: «При виробленні списку враховувалася думка компанії». Доповідь з обґрунтуванням направлена в уряд, якщо цей підхід буде схвалено, почнеться поглиблена проробка проектів із формуванням їх паспортів; після цього президент і уряд з урахуванням наявності вільних коштів ФНБ вирішать, скільки можна виділити грошей, вказує Подгузов.

Міненерго і представник віце-прем'єра Аркадія Дворковича від коментарів відмовилися.

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На «Звезду» «Роснефти» потрібно 89 млрд руб., але отримає максимум 35,6 млрд (40% - ліміт на співфінансування з фонду). При відборі цих пріоритетних проектів передбачалося, що сума, яка може бути спрямована на їх фінансування з ФНБ, - 300 млрд руб. і на кошти ФНБ має припадати не більше 40% вартості проекту, вказує Подгузов.

Таким чином, «Роснефть» оцінює їх у 750 млрд руб.

«Роснефть» уже півроку намагається отримати гроші ФНБ, перша заявка була на 1,5 трлн руб. - без пояснення на що; чиновники подумали, що гроші можуть піти на виплату великого боргу «Роснефти», і попросили список проектів.

«Роснефть» подала повторну заявку: спочатку на чотири проекти, потім додала вісім, потім - ще 16; тепер із ФНБ вона просить 1,3 трлн руб.

Досі Міненерго, отримуючи проекти, майже всі автоматично схвалювало, пересилаючи в Мінекономрозвитку, яке казало, що на все грошей немає - треба визначити пріоритети.