Росія підтвердила участь у газових переговорах
10:54, 27 лютого 2015Енергетика
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Міністр енергетики Росії Олександр Новак підтримав пропозицію Європейського союзу про проведення 2 березня в Брюсселі газових переговорів з Україною.
REUTERS
Про це він сказав на Красноярському економічному форумі, йдеться в повідомленні офіційного Twitter Міненерго РФ.
"Тільки що Новак підтвердив участь російської сторони у тристоронніх переговорах по газу у форматі Росія-Україна-ЄС 2 березня в Брюсселі", - йдеться в повідомленні Twitter.
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Як повідомляв УНІАН, раніше віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчевич заявив, що Україна і Росія підтвердили проведення тристоронньої зустрічі по газу 2 березня в Брюсселі.
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