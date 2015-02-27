Росія підтвердила участь у газових переговорах

Про це він сказав на Красноярському економічному форумі, йдеться в повідомленні офіційного Twitter Міненерго РФ.

"Тільки що Новак підтвердив участь російської сторони у тристоронніх переговорах по газу у форматі Росія-Україна-ЄС 2 березня в Брюсселі", - йдеться в повідомленні Twitter.

Читайте такожУ Росії знову погрожують перекрити Україні газ, незважаючи на $15 млн передоплати

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчевич заявив, що Україна і Росія підтвердили проведення тристоронньої зустрічі по газу 2 березня в Брюсселі.