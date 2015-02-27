Нафтогаз перерахував $15 мільйонів передоплати Газпрому

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» перерахував 15 млн дол. передоплати російському «Газпрому» за постачання газу в березні 2015 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Так. Перерахували 15 млн дол. передоплати», - сказали у прес-службі компанії.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Газпром» протягом останніх днів обмежує поставки газу до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» підкреслював, що поставки «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинному контракту.

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Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не оплачуватиме рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Марош Шефчовіч написав міністрам енергетики України і Росії листи, в яких запросив на газові переговори до Брюсселя у понеділок, 2 березня.

І російська, і українська сторони висловили готовність до участі у переговорах.