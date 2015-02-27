Американська Baker Hughes має намір співпрацювати з держкомпанією «Надра України»

Згідно з повідомленням, з відповідною ініціативою 24 лютого виступив директор компанії Baker Hughes у Східній Європі Лукаш Островскі на зустрічі з головою правління «Надра України» Ярославом Климовичем. У повідомленні наголошується, що зустріч ініціювали представники Baker Hughes у зв'язку з розширенням своєї діяльності на території країн Східної Європи.

Прес-служба повідомляє, що під час зустрічі представник Baker Hughes повідомив, що компанія готова спільно розробити плани можливої співпраці з українськими видобувними підприємствами і впровадити нові технології на розробку родовищ, буріння свердловин, видобуток і транспортування нафти і газу.

У свою чергу голова «Надра України» запевнив іноземних представників, що дана пропозиція оперативна і належним чином буде розглянута на державному рівні. «Для нас пріоритетним завданням залишається розвиток вітчизняного енергоринку, тому дане партнерство зможе сприяти виконанню цього завдання», - цитує прес-служба Климовича.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія «Надра України» створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року «Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології» з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалини, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Американська Baker Hughes посідає провідне місце у сфері надання послуг видобувним компаніям світу, які працюють у нафтогазовому секторі. Компанія має виробничі структури на території Німеччини і Румунії. Компанія веде активну діяльність з розповсюдження своїх технологій на території східно-європейських країн, й України зокрема.