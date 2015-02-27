Компанію екс-міністра Ставицького позбавили другої частки в Сахалінському родовищі

Вищий господарський суд України підтвердив законність повернення держкомпанії «Надра України» другої частки в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), яка була відчужена на користь компанії «Голден Деррік» (пов'язана з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким), йдеться у повідомленні держкомпанії.

Згідно з повідомленням, 26 лютого 2015 року постановою Вищого господарського суду України залишено без задоволення касаційну скаргу «Голден Деррік», а постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 грудня 2014 року та рішення господарського суду Києва від 5 листопада 2014 року залишено без змін.

«Таким чином, судом касаційної інстанції залишив чинними прийняті на користь «Надра України» рішення судів попередніх інстанцій... про розірвання договору купівлі-продажу частки у спільній діяльності на Сахалінському родовищі за другою судовою справою», - наголошується в повідомленні.

У компанії нагадують, що судові рішення, що набрали законної чинності, є стратегічно важливими, оскільки дають можливість у подальшому забезпечити участь держави в особі «Надра України» у спільній діяльності на Сахалінському родовищі й отримання прибутку.

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Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність усі часткові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік».

У «Надра України» було три судові справи щодо повернення державних активів на цьому родовищі. Два з них компанія виграла у грудні 2014 року, а третій - у січні цього року.

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів, у 2000 та 2003 роках НАК «Надра України» було укладено ряд договорів про спільну діяльність на Сахалінському родовищі. У 2012-2013 роках колишнє керівництво НАК "Надра України" продало фірмі «Голден Деррік» свої частки відразу за трьома договорами. При цьому за одним із договорів компанія повністю розрахувалася, що дозволило розірвати його й повернути активи державі.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

Колишній міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький оголошений у розшук у рамках розслідування діяльності скандального бізнесмена, глави холдингу ВЕТЭК Сергія Курченка.

У 2007-2010 роках Ставицький був головою компанії «Надра України», а потім два роки - керівником Державної геологічної служби.

21 березня 2014 року співробітники правоохоронних органів провели обшук у приміщеннях Ставицького, де знайшли та вилучили 42 кг золота і коштовностей, а також сотні тисяч доларів готівкою. Коштовності та гроші були упаковані й готові до перевезення за межі України.