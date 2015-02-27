Газпром підтвердив отримання $15 млн передоплати за газ "приблизно на добу"

У російському "Газпромі" підтвердили отримання 15 млн доларів передоплати від НАК "Нафтогаз України".

Про це УНІАН повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов.

«Сьогодні о 09.20 «Газпром» отримав платіж від НАК «Нафтогаз України» розміром 15 млн дол. При поточному рівні постачань цієї передоплати вистачить ще приблизно на одну добу», - сказав Купріянов.

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Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг «Нафтогаз України» раніше заявив про перерахування 15 млн дол. передоплати російському «Газпрому» за постачання газу в березні 2015 року.