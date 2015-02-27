"Газпром" заявив, що виконає сьогодні всі заявки «Нафтогазу»

У російському "Газпромі" заявили, що виконають сьогодні, 27 лютого, усі заявки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за вказаними нею точками входу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій Купріянов.

«Сумарний обсяг постачання на Україну сьогодні становить 68,9 млн кубометрів, зокрема усі заявки НАК «Нафтогаз України» за вказаними ним точками входу будуть виконані», - сказав Купріянов.

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Як повідомляв УНІАН, державний енергохолдинг «Нафтогаз України» перерахував 15 млн дол. передоплати російському «Газпрому» за постачання газу в березні 2015 року.