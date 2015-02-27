США готуються до постачання скрапленого газу до країн Балтії та Польщі

Американські постачальники скрапленого природного газу (СПГ) готові допомогти країнам Балтії та Польщі знизити залежність від російського газу, передає Reuters.

На Азію припадає понад 70 відсотків світового споживання СПГ, а Китай, Японія і Південна Корея - найбільші ринки збуту та основні клієнти для постачальників ЗПГ зі США, Канади та Австралії.

Читайте також"Газпром" може втратити ринок Європи: російському газу знову загрожує СПГ Але спотові ціни в Азії за останній рік впали майже на 70 відсотків слідом за світовими цінами на нафту, і аналітики припускають, що ціни в Японії не будуть рости, принаймні, до 2018 року.

Попит на скраплений газ знижується також у зв'язку з уповільненням економічного зростання в регіоні і зростанням споживання ядерної енергії, вугілля та мазуту в Японії і Південній Кореї.

"Ейфорія пройшла, тепер найбільш цікаві для нас клієнти - європейські компанії", - сказав Вівек Чандра, генеральний директор компанії Texas LNG, яка планує отримати ліцензію на експорт 2 мільйонів тонн СПГ на рік і прийняти остаточне інвестиційне рішення в майбутньому році.

Потреби трьох країн Балтії і Польщі незначні порівняно з величезним азіатським ринком: судячи з пропускної спроможності терміналів з прийому та переробки СПГ у Литві та Польщі, вони зможуть отримувати 6-7 мільйонів тонн у рік. Але оскільки потреби в Азії до 2018 року повністю покриваються потужностями в Австралії і США в розмірі 100 мільйонів тонн, у постачальників не дуже великий вибір.

Читайте також«Нафтогаз» заважає Росії випробувати на Україні «придністровський сценарій» "Країни Балтії - це хороший ринок для нас. Вони дуже хочуть американський газ і мають політичну волю для його придбання", - сказав Чандра, зазначивши прагнення цих країн менше залежати від російського газу.

За оцінкою аналітичної фірми Energy Aspects, в цьому році попит в Азії зросте на 7 відсотків - до 187 мільйонів тонн, а в майбутньому році знизиться на 2 відсотки. В Європі ж попит в 2016 році зросте на дві третини - до 61 мільйона тонн, прогнозують аналітики фірми. У січні і лютому в Європу прийшло в два рази більше танкерів з СПГ, ніж за цей же період минулого року, а значить імпорт може зрости вже у цьому році.