"Газ України" хоче забрати розподільні мережі у облгазів Фірташа

Дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - «Газ України» має намір встановити контроль над розподільними мережами обласних газорозподільних компаній, значна частина яких належить українському бізнесмену Дмитру Фірташу, повідомила на прес-конференції заступник директора «Газ України» з питань роботи з контрагентами Тетяна Бондар.

«У нас є велика надія на те, що нам НАК «Нафтогаз» передасть в управління мережі, щоб ми стали оператором регіональної газотранспортної системи», - сказала Бондар.

Вона додала, що близько 10 днів тому «Газ України» подав позов до Адміністративного суду Києва до Кабінету міністрів з вимогою скасувати постанову №770 від 2012 року.

«Ми намагаємося скасувати 770-ту постанову від 2012 року, в якій абсолютно неправомірно облгазам були передані в безкоштовне оперативне управління мережі, в які облгази не вклали нічого», - сказала Бондар.

Окрім цього, начальник департаменту з питань роботи з контрагентами компанії «Газ України» Вікторія Тісногус повідомила, що дебіторська заборгованість споживачів газу перед «компанією станом на 1 січня 2015 року становить 10 млрд грн, з яких близько 5 млрд грн - борги підприємств азотної хімії холдингу Ostchem Group бізнесмена Дмитра Фірташа.

Читайте такожСуд зобов'язав завод Фірташа до липня виплатити 370 мільйонів боргу «Нафтогазу»

Довідка УНІАН. Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.

Компанія "Газ України" була створена у 2007 році і займалася продажем природного газу промисловим споживачам і теплокомуненерго.

У липні 2012 року Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ухвалило рішення реорганізувати «дочку» Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" компанію "Газ України" у публічне акціонерне товариство "Синтез-Газ України". Проте восени 2014 року рішення про реорганізацію компанії було скасоване.