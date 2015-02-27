Росія може продати Китаю контроль над нафтовими і газовими родовищами

Москва готова розглянути можливість придбання китайськими інвесторами більше 50 відсотків у стратегічних нафтових і газових родовищах і подолала "психологічний бар'єр" у партнерстві з Пекіном, пише Рейтер.

Віце-прем'єр Аркадій Дворкович повідомив у п'ятницю, що Росія воліла б домінування або паритетну основу, але якщо Пекін попросить частку більше половини, то Москва розгляне це прохання.

"Якщо буде запит, ми його будемо серйозно розглядати. І я політичних перешкод на даний момент не бачу", - сказав чиновник журналістам на Красноярському економічному форумі.

Росія проголосила розширення партнерства з Китаєм пріоритетом на тлі санкцій, запроваджених Заходом за анексію Криму і війну в Україні.

Китай зацікавлений у російських енергоносіях, прагнучи диверсифікувати джерела їх постачання для своєї зростаючої економіки, другою за величиною на планеті.

"У нас із Китаєм стратегічне партнерство, і зараз рішення (про співпрацю) приймаються набагато швидше, ніж раніше, - додав Дворкович. - Уже є один газовий контракт, скоро буде підписано другий. Ми тепер Китай знаємо краще: зрозумілі їхні мотиви, наміри. Раніше був психологічний бар'єр. Зараз його немає".

Віце-прем'єр дав зрозуміти, що партнерство не обмежується енергетикою.

"Ми зацікавлені в максимальних інвестиціях у нові галузі. Китай - очевидний інвестор для нас. Ми зацікавлені у всіх інвесторах, але китайські інвестори зараз працюють швидше", - сказав Дворкович.

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Інший високопоставлений куратор економіки, перший віце-прем'єр Ігор Шувалов сказав у січні на форумі в Давосі, що Росія входить у глибшу і затяжнішу кризу, ніж у 2008-2009 роках, і її чекає "жорстка посадка".

Країна, з якої у 2014 році витекло понад $151 мільярди, потребує інвестицій на тлі відтоку капіталу в результаті санкцій, української кризи та здешевлення нафти.

Москва пропонувала Пекіну широкий спектр проектів, від мосту в анексований Крим до спільного освоєння Місяця. Китай казав, що цікавиться взаємовигідним діловим партнерством.

Російські держінформагентсва у 2014 році цитували заступника голови КНР Лі Юаньчао, який сказав, що Росія і Китай можуть створити на Далекому Сході єдину економічну зону і що "в Росії велика територія і мало народу, в Китаї - навпаки".