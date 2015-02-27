У «Запоріжжяобленерго» можуть ввести тимчасову адміністрацію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 5 березня розгляне питання про введення тимчасової адміністрації в енергопостачальну компанію «Запоріжжяобленерго».

Відповідне питання стоїть у порядку денному комісії.

«Це вперше в історії України, але якщо компанії здійснюють системні та грубі порушення, ми будемо реагувати адекватно. Особливо після того, як пішли на підняття тарифів на електроенергію для населення», - написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook член НКРЭКУ Андрій Герус.

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Довідка УНІАН. «Запоріжжяобленерго» входить в четвірку найбільших енергопостачальних компаній України і посідає друге місце за обсягами товарного відпуску електроенергії споживачам.

«Запоріжжяобленерго» здійснює ліцензійну діяльність на території загальною площею 27 тис. кв. км і обслуговує 787,1 тис. споживачів. Загальна протяжність електричних мереж компанії становить 40,954 тис. км.

Статутний фонд «Запоріжжяобленерго» становить 44,8 млн грн. Фонд держмайна володіє 60,25% акцій компанії, Lex Perfecta Limited (Кіпр) - 16,52%, Bikontia Enterprises Limited (Кіпр) - 12,3%.