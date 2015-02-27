У Єврокомісії назвали головну тему газових переговорів Україна-ЄС-Росія





Як передає власний кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні у Брюсселі речник віце-президента Єврокомісії з енергетичних питань Мароша Шефчовича Анна-Каіса Ітконен.

За її словами, переговори розпочнуться в другій половині дня.

„Головна тема порядку денного – це виконання зимового пакету. Нам відомо про важливість ситуації, саме тому ми проводимо цю зустріч. Ми задоволені побачити, що російська та українська сторони прийняли пропозицію приїхати та зустрітися. Комісія очікує, що обидві сторони будуть поважати зимовий пакет, і що потік газу в ЄС буде залишатися в нормі”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Шефчович написав міністрам енергетики України і Росії листи, в яких запросив на газові переговори до Брюсселя 2 березня.

Брюссель очікує, що «обидві сторони виконуватимуть «зимовий пакет» домовленостей про поставки газу.

Читайте такожНафтогаз перерахував $15 мільйонів передоплати Газпрому

Довідка УНІАН. «Газпром» упродовж останніх днів обмежує поставки «блакитного палива» до України. У зв'язку з цим «Нафтогаз України» попередив російського монополіста про неможливість подальшої передоплати за газ без гарантій дотримання ним Брюссельського протоколу.

Також «Нафтогаз» наголошував, що поставки «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинному контракту.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не оплачуватиме рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.