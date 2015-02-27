"Нафтогаз" закликає "Газпром" суворо дотримуватися заявок на поставки передплаченого газу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК «Нафтогаз України».

«Нафтогаз очікує отримання заявленого обсягу оплаченого газу, не більше, ні менше, через узгоджені пункти прийому газу. Непередбачуваність поставок з боку Газпрому ускладнює нашу роботу з цим постачальником», - зазначила глава прес-служби Нафтогазу Альона Осмоловська.

Нафтогаз вкотре звертає увагу на те, що з 22 лютого 2015 р. заявки Компанії не виконуються належним чином. Відповідно до п. 3.3 Додатку №33 від 30 жовтня 2014 р. до контракту від 19 січня 2009 р. Нафтогаз подає заявку на добовий обсяг поставки передплаченого газу, а Газпром зобов`язаний виконати таку заявку в повному обсязі. Згідно цього ж пункту Нафтогаз самостійно визначає графік і обсяг внесення передплати.

Читайте також"Газпром" заявив, що виконає сьогодні всі заявки «Нафтогазу»

«Нафтогаз також підкреслює, що транспортування обсягів газу для європейських споживачів не залежить від стану поставок газу з боку Газпрому для України. Незважаючи на те, що Газпром вже п`ятий день недопостачає газ Нафтогазу, поставка транзитних обсягів для ЄС здійснюється українською стороною в повному обсязі», - йдеться у документі.