Єврокомісія 2 березня обговорить порушення Росією газових угод з Україною

Єврокомісія у понеділок, 2 березня, розгляне питання порушення "Газпромом" умов тристороннього меморандуму і супутнього контракту про поставки газу до України, підписаного представниками Євросоюзу, Росії і України в жовтні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв перед засіданням уряду.

"У Брюсселі будуть переговори щодо дисципліни виконання меморандуму і контракту, підписаного 30 жовтня (2014 року - УНІАН). У нас є чітке підтвердження, ми передали його Єврокомісії, що "Газпром" порушив свої зобов'язання, недопостачає газ українським споживачам за графіком, який передбачений контрактом", - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого в «Нафтогазі» заявили, що «Газпром» не виконав заявку «Нафтогазу» на постачання 22 лютого попередньо сплаченого газу, чим порушив тристоронні Брюссельські угоди.

Читайте такожУ Єврокомісії назвали головну тему газових переговорів Україна-ЄС-Росія«Замість замовлених у рамках контракту 114 млн. куб. м газу «Газпром» поставив лише 47 млн. кубічних метрів. «Нафтогаз» вважає це невиконання заявки порушенням як контракту на постачання газу між компаніями, так і тристороннього юридично зобов'язуючого протоколу, підписаного міністром енергетики Росії Олександром Новаком, єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом 30 жовтня 2014 року в Брюсселі», - говориться в повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» відзначили, що повідомлення про порушення контракту і Брюссельського тристороннього протоколу було направлене 23 лютого до Кабінету міністрів України, Єврокомісії та секретаріату Енергетичної співдружності в рамках процедури швидкого реагування.