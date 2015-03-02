Статдані з Китаю викликали черговий обвал на ринку нафти

На світових торгах у понеділок, 2 березня, ціни на нафту знижуються на тлі статданих з Китаю, передає Reuters.

Так, вартість квітневого ф'ючерсу на північноморську суміш нафти марки Brent вже впала на 0,57% - до 62,79 долара за барель. Вартість квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,8% - до 49,36 долара за барель.

Читайте такожНазвано країни, які найбільше потерпають від спаду економіки РосіїНаціональне бюро статистики Китаю оприлюднило дані з індексу ділової активності в області промвиробництва країни. Лютневий показник склав 49,9 пункту, виявившись кращим за прогнози аналітиків, що чекали зниження індексу до 49,7 пункту з показника січня у 49,8 пункту. Значення індексу вище 50 пунктів вказує на зростання економічної активності, нижче - на її спад.

В ході торгів п'ятниці, 27 лютого, світові ціни на нафту зростали, а вартість нафти марки Brent оновила максимум по вартості в 2015 році, досягнувши 62,77 долара за барель.

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