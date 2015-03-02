Україна, Росія і ЄС сьогодні знову зберуться для вирішення газових суперечок

Представники України, Росії та Єврокомісії через чотири місяці знову зберуться в Брюсселі для обговорення газового питання. Головою темою переговорів стане виконання "зимового пакету" газових домовленостей.

Нагадаємо, 23 лютого в «Нафтогазі» заявили, що «Газпром» не виконав заявку «Нафтогазу» на постачання 22 лютого попередньо оплаченого газу, чим порушив тристоронні Брюссельські угоди.

«Замість замовлених в рамках контракту 114 млн куб. м газу «Газпром» поставив всього 47 млн кубічних метрів. «Нафтогаз» вважає дане невиконання заявки порушенням як контракту на поставку газу між компаніями, так і тристороннього юридично зобов'язуючого протоколу, підписаного міністром енергетики Росії Олександром Новаком, єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом 30 жовтня 2014 року в Брюсселі», - йдеться в повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» зазначили, що повідомлення про порушення контракту та Брюссельського тристороннього протоколу було направлено 23 лютого в Кабінет міністрів України, Єврокомісію та в секретаріат Енергетичного співтовариства в рамках процедури швидкого реагування.

Також «Нафтогаз» зазначав, що постачання «Газпромом» газу на окуповані бойовиками території суперечать чинному контракту.

Як заявив керівник компанії Андрій Коболєв, "Нафтогаз України" не буде оплачувати рахунки «Газпрому» за газ, який російська компанія може поставити на окуповані території.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2014 року за результатами тристоронніх переговорів Україна-РФ-Єврокомісія був підписаний так званий "зимовий пакет" газових документів.

У результаті досягнутих домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року.

Досягнуті домовленості є тимчасовими, і діють до 31 березня 2015 року.