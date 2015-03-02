У Росії реанімували ідею продавати нафту на експорт за рублі

Федеральна антимонопольна служба Росії пропонує повернутися до обговорення ідеї продажу частини нафти і нафтопродуктів, що направляються на експорт, за рублі, пишуть "Ведомости".

За словами керівника відомства Ігоря Артем'єва, «зараз повернулися до цієї ідеї, тому що треба допомогти рублю». Така ідея висловлювалася кілька років тому - і навіть у посланні президента тоді йшлося про потребу розвивати відповідні механізми, нагадав він. Правда, в той час рубль був надмірно укріплений.

Читайте такожРосійські виробники через загострення кризи почали економити на якостіПродаж всього 10% сировини за рублі зажадала б від покупців купувати російську валюту еквівалентом близько $15 млрд, що прирівнює інтервенціям ЦБ, додав Артем'єв.

ФАС пропонує заходи зі стабілізації економічної ситуації в країні, пояснює начальник управління ФАС Дмитро Махонін. Один з них - організація у рамках біржової торгівлі продажу нафти і нафтопродуктів на експорт за рублі. 10% - це прогнозна величина, вона може змінитися, додав він. Така система продажів дозволить сформувати міжнародний фінансовий центр в Росії і зробить прозорішим ціноутворення на нафту і нафтопродукти, все можна організувати протягом півроку, вважає Махонін.

$153,9 млрд - стільки в 2014 р., за оцінкою ФАС, приніс експорт 223,4 млн т нафти. $116 млрд - стільки в 2014 р. приніс експорт 164 млн т нафтопродуктів.

«Питання валютних розрахунків за експортними операціями необхідно розглядати в контексті перебудови механізмів ціноутворення на російські енергоносії», - заявив «Ведомостям» через свого представника президент Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі Олексій Рибніков. За його словами, продаж нафти на експорт через біржові контракти дасть можливість російським компаніям отримати пряму оцінку ринком справедливої вартості нафти Urals і ESPO, хеджувати ринкові ризики, а також використовувати при організації розрахунків різні валюти, в тому числі рубль.

Питання продажу нафти і палива за рублі опрацьовується з керівництвом уряду, профільними відомствами і ЦБ, сказав в п'ятницю Артем'єв.

Читайте такожСША не виключають розширення санкцій проти РосіїПредставники Міненерго, «Башнефти» від коментарів відмовилися. Представники ЦБ, «Роснефти», «Газпром нафти» і «Лукойлу» не відповіли на запити.

Аналітик «Уралсіб кепітал» Олексій Кокін вважає, що така схема закупівель може створити складнощі для покупців. Діючі контракти - стандартні і добре відпрацьовані. Серед покупців російської нафти і нафтопродуктів - трейдери Glencore, Trafigura (їх представники від коментарів відмовилися), Vitol, Gunvor, угорська нафтова компанія MOL (не відповіли на запити). Ідею ФАС буде складно втілити, баланс попиту і пропозиції рубля це мало змінить, вважає партнер Greenwich Capital Лев Сников. Більш дієвий захід для підтримки рубля - введення ЦБ нормативу продажу певного обсягу виручки, вважає Кокін.