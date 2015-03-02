Казахстан готує заборону на імпорт російських нафтопродуктів

Міністерство енергетики Казахстану підготувало наказ міністра «Про деякі питання постачань нафтопродуктів з Росії», згідно з яким з березня буде введено заборону строком на 45 днів на імпорт ПММ з Росії, передає Kapital.kz.

Читайте такожВлада Казахстану урізує витрати на держоргани і прогнозує зниження зростання ВВПЗаборона вводиться «з метою забезпечення енергетичної безпеки, пов'язаної з можливістю зупинки найбільших нафтопереробних заводів через наявний профіцит нафтопродуктів, ввезених з Російської Федерації». За даними Кapital.kz, заборона повинна вступити в силу в першій декаді березня.

Міністерство енергетики не зуміло домовитися зі своїми російськими колегами про обмеження імпорту в Казахстан російських нафтопродуктів і у результаті вирішило вдатися до жорсткого варіанту вирішення проблеми.

Це - далеко не перший випадок введення Казахстаном заборони на імпорт російських нафтопродуктів. Подібні заходи застосовувалися в 2013 і 2014 році. Причому саме з такою аргументацією. Так, в минулому році в той час міністр нафти і газу, а нині перший віце-міністр енергетики Узакбай Карабалін, коментуючи введення заборони, заявляв, що «повторюється та сама історія, що була у 2013 році, коли у нас запаси АІ-92 зросли майже до 400 тис. тонн. Це призвело до того, що наші заводи стали зупинятися». На його думку, «це - найгірший варіант з двох причин. Перше: у нас з Росії завозиться не безмежна кількість бензину. Це позначене індикативним планом, який ми один з одним підписали. Це близько дев'ятисот тисяч тонн бензину. Якщо ми, скажімо, за перший-другий квартал вивезли все з Росії, то третій-четвертий квартал ми вже не будемо мати такого ресурсу. Друге: якщо ми заводи зупиняємо, то не отримуємо тієї прибутковості, яку повинні були б отримати. Це відразу позначиться на надходженні до бюджету від заводів, на надходження в місцеві бюджети, і ці суми обчислюються мільярдами тенге».

Читайте такожКазахстан хоче в цьому році розширити співпрацю з Євросоюзом і вступити до СОТМіж тим, на думку експертів, навряд чи введення заборони відразу вплине на ціни на бензин. Однак досвід 2013 і 2014 років показує, що заборона аж ніяк не найефективніша міра, оскільки і два роки тому, і рік тому це у результаті призвело до дефіциту на ринку ПММ, і уряд був змушений її відміняти і вдаватися до екстрених заходів з порятунку ситуації.