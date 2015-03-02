«Нафтогазу» можуть дозволити відчужувати майно держкомпаній за газові борги

Відповідна ініціатива міститься в урядовому проекті закону, зареєстрованому в парламенті 28 лютого.

Згідно з документом, виняток становлять підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, об'єкти житлового фонду, освіти, охорони здоров'я, соціально-культурного призначення.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках фінансового оздоровлення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» пропонує Верховній Раді дозволити примусове стягнення боргів перед держхолдингом за спожитий газ, а також запровадити технологічні ліміти подачі газу для підприємств-боржників, зокрема теплокомуненерго.

На 1 січня 2015 року заборгованість всіх споживачів перед НАК «Нафтогаз України» становила 29,6 млрд грн, з яких борг промпідприємств перевищив 11 млрд грн, а борг підприємств ТКЕ – 16 млрд грн.

Раніше Кабінет міністрів України представив зміни до державного бюджету на 2015 рік, які передбачаютьзниження субсидій з бюджету на користь «Нафтогазу України» з 31,5 до 29,7 млрд грн, або на 5,8%. Таким чином, знижено поріг дефіциту бюджету «Нафтогазу», який у 2014 році становив майже 110 млрд грн.