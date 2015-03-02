Коболєв сподівається, що порушення РФ домовленостей призведе до збільшення поставок газу з ЄС

Порушення російським газовим монополістом компанією «Газпром» Брюссельських домовленостей про продаж газу НАК «Нафтогаз України» має привести до збільшення поставок «блакитного палива» з ЄС.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби «Нафтогазу» з посиланням на слова керівника компанії Андрія Коболєва перед тристоронньою зустріччю у форматі Україна – ЄС - РФ 2 березня в Брюсселі, на якій сторони планують обговорити виконання домовленостей про поставку російського газу на територію України в зимовий період, і зокрема, порушення угоди російською компанією і формат подальшої взаємодії сторін.

«У лютому угоду було порушено російською стороною. У лютому оплачений нами газ не був поставлений у повному обсязі. Угода порушується і в березні. Очевидно, що це порушення має привести до збільшення поставок до України з ЄС. Технічна можливість для істотного збільшення поставок є вже сьогодні — через інтерконектор між Україною і Словаччиною», — цитує прес-служба слова глави «Нафтогазу».

Як зазначили в «Нафтогазі», перед тристоронньою зустріччю планується проведення консультацій у форматі ЄК – Україна і ЄК – РФ.

У компанії нагадали, що делегацію Єврокомісії на переговорах очолить віце-президент ЄК з питань енергетики Марош Шефчович. Українську сторону представлять міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин і голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. З боку РФ очікується участь міністра енергетики РФ Олександра Новака і голови правління компанії «Газпром» Олексія Міллера.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 23 лютого в «Нафтогазі» заявили, що «Газпром» не виконав заявку «Нафтогазу» на поставку 22 лютого попередньо оплаченого газу, чим порушив тристоронні Брюссельські угоди.

«Замість замовлених у рамках контракту 114 млн. куб. м газу «Газпром» поставив всього 47 млн. кубічних метрів. «Нафтогаз» вважає це невиконання заявки порушенням як контракту на поставку газу між компаніями, так і тристороннього юридично зобов'язального протоколу, підписаного міністром енергетики Росії Олександром Новаком, єврокомісаром з енергетики Гюнтером Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом 30 жовтня 2014 року в Брюсселі», - йдеться в повідомленні компанії.

У «Нафтогазі» повідомили, що повідомлення про порушення контракту і Брюссельського тристороннього протоколу було направлене 23 лютого до Кабінету міністрів України, Єврокомісії та до секретаріату Енергетичної співдружності в рамках процедури швидкого реагування.