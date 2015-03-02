Голова Газпрому Міллер не їде у Брюссель на переговори

Голова "Газпрому" Олексій Міллер, який раніше брав участь у тристоронніх переговорах щодо газу в форматі Росія-Україна-ЄС, у нинішніх переговорах у Брюсселі не бере участь, повідомляють Вести Экономика з посиланням на Міненерго.

Голова Міненерго РФ Олександр Новак уже прибув у Брюссель, зазначає міністерство.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин та віце-президент із питань енергетики Європейської комісії Марош Шефчович мають намір у понеділок провести окрему зустріч перед тристоронніми переговорами Україна-РФ-ЄС.

Читайте такожКоболєв сподівається, що порушення РФ домовленостей призведе до збільшення поставок газу з ЄС

За даними української сторони, "метою проведення тристоронньої зустрічі є обговорення питань постачань російського газу в Україну".