«Турбоатом» виготовить обладнання для Южно-Української АЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, підписання контракту на виготовлення та поставку конденсатора блочно-модульного виконання для заміни конденсатора турбіни К-1000-60/1500 на енергоблоці №2 Южно-Української АЕС відбулося 27 лютого.

Під час підписання контракту президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський заявив, що цей договір є підтвердженням переходу від обговорення програми імпортозаміщення в атомній галузі до її предметної реалізації.

«Нинішній контракт - є першим кроком в напрямку розширення співпраці з «Турбоатомом». Ми сподіваємося, що це потужне підприємство візьме активну участь у будівництві нових атомних енергоблоків, причому не тільки як один з кращих виробників обладнання турбінного острова, але і як потенційний виробник корпусів для нових реакторів українських АЕС», - підкреслив Недашковський.

У свою чергу генеральний директор «Турбоатому» Віктор Суботін зазначив, що підписання договору з «Енероатомом» є знаковою подією для підприємства.

«Сьогодні ми підписуємо конкретний договір на постачання складного та високотехнологічного обладнання для українських АЕС. Це перший, але сподіваємось не останній договір на виготовлення та поставку такого обладнання. Вже зараз у нас в роботі нові титанові лопатки для турбін, відпрацьовуємо технологію виробництва комплектуючих для сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС. «Турбоатом» готовий приєднатися до нових проектів в ядерно-енергетичній галузі, серед яких можливо і виготовлення корпусів реакторів», - сказав Суботін.

Як повідомляв УНІАН, серпні 2014 року «Турбоатом» спільно з НАЕК «Енергоатом», ДП завод «Електроважмаш» та ДП «Завод імені В. А. Малишева» домовилися про реалізацію програми імпортозаміщення обладнання АЕС України.

«Турбоатом» висловив готовність забезпечити постачання турбінного устаткування для АЕС України.

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Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.