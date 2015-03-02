"Зелений" тариф на електроенергію знизили на 50-55%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тарифи на відпуск у мережу електроенергії, яка виробляється на сонячних електростанціях, на 55%, повідомляє прес-служба комісії.

Відповідне рішення НКРЕКП прийняла на засіданні 27 лютого.

Крім того, тарифи для інших видів "зеленої" генерації знижені на 50%.

За інформацією прес-служби, НКРЕКП прийняла відповідні рішення, виходячи з надзвичайного стану в енергетиці, яке було введено урядом.

Читайте такожЗ квітня світло для українців подорожчає на 50%, до березня 2017 року - на 250%

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Кабінет міністрів України ще на місяць продовжив дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії для забезпечення надійної та безперебійної роботи об'єднаної енергосистеми України.

Читайте такожЕлектроенергія для промисловості з березня подорожчає на 5%

Довідка УНІАН. Зелений тариф - економічний механізм, призначений для залучення інвестицій у технології використання поновлюваних джерел енергії. Його величина в Україні коректується залежно від виду генерації та введення потужностей в експлуатацію.