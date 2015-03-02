У Єврокомісії підтвердили, що на переговорах у Брюсселі говоритимуть про виконання «зимового пакету»
«Головний пункт нашої дискусії - це виконання «зимового пакету», - сказали в Єврокомісії.
У Європейській комісії комісії наголошують, що основна тема сьогоднішніх тристоронніх газових переговорів між представниками України, РФ та ЄС у Брюсселі є виконання сторонами так званого "зимового пакету" домовленостей про поставки російського газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Брюсселі перед початком переговорів повідомила речник віце-президента ЄК з енергетичних питань Мароша Шевчовича Анна-Каіса Ітконен.
«Головний пункт нашої дискусії - це виконання «зимового пакету», - сказала вона.
Ітконен не змогла відповісти на запитання про деталі щодо реальної ситуації у газовому спорі Києва та Москви.
"Прозвучало достатньо звинувачень з обох сторін, сьогодні вони будуть тут, ми будемо обговорювати (питання) і шукати рішення з тим, щоб «зимовий пакет» було виконано до кінця березня (остаточний термін дії домовленостей), - пояснила Ітконен.
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Як повідомляв УНІАН, Україна із середини червня 2014 року не одержувала російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.
У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року.
Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.