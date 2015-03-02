«Енергоатом»: перевірка американського ядерного палива на ЮУАЕС пройшла успішно

Інспекційна перевірка паливних зборок ТВС-W компанії Westinghouse, що знаходяться в дослідній експлуатації на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС, дала позитивні результати, які дадуть змогу здійснити завантаження активної зони ядерного реактора виключно американським паливом, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Згідно з прес-релізом компанії, з 15 лютого по 1 березня на третьому енергоблоці Южно-Української атомної станції проходила щорічна інспекція тепловиділяючих зборок компанії Westinghouse (ТВС-W). Обстеження палива виконувалося за участю представників компанії-виробника, а також персоналу «Атомремонтсервісу» і Южно-Української АЕС.

«У рамках цієї роботи проведено інспекцію 6 ТВС-W, відібраних згідно з рекомендаціями Westinghouse 3-4 паливних кампаній, які відпрацювали в активній зоні енергоблока №3 ЮУАЕС. Вимірювання проведено в обсязі програми інспекції, узгодженої з Держатомрегулювання України. За попередніми даними можна зробити висновок про відсутність зауважень до цих паливних зборок»,- цитує прес-служба слова начальника відділу ядерної безпеки Южно-Української АЕС Олексія Арванінова.

_«Інспекційна перевірка ТВС-W, яка дала позитивні результати, завершила перелік необхідних заходів і операцій, які повинні передувати завантаженню в активну зону енергоблока №3 ЮУАЕС перевантажувальної партії, що повністю складається з паливних зборок модифікованої конструкції (ТВС-WR) виробництва Westinghouse, - йдеться в повідомленні «Енергоатома».

У компанії нагадали, що 42 свіжі касети палива Westinghouse надійшли на атомну станцію у листопаді 2014 року і будуть встановлені на штатні місця відповідно до графіка завантаження в березні 2015 року.

«Склад чергового (двадцять п'ятого) паливного завантаження реактора енергоблока №3 ЮУАЕС узгоджено ДІЯРУ (Держатомрегулювання – УНІАН)», - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 30 грудня 2014 року Україна в Брюсселі підписала контракт з американсько-японською компанією Westinghouse про збільшення поставок ядерного палива на АЕС.

Співпрацю ДП НАЕК «Енергоатом» з Westinghouse було почато в рамках міжурядової угоди між США і Україною від 2000 року щодо кваліфікації ядерного палива для України і продовжено в рамках комерційного контракту, підписаного в 2008 році.

Тепловиділяючі елементи ТВС-W американської компанії Westinghouse використовуються на Южно-Українській атомній електростанції. У червні 2012 року під час планово-запобіжного ремонту на Южно-Українській АЕС було виявлено, що поставлені Westinghouse паливні зборки механічно пошкоджені і непридатні для подальшої експлуатації. Причиною відмови зборок визнано недоліки в їх конструкції.

Спільний аналіз характеру цих відхилень фахівцями ЮУАЕС і Westinghouse показав, що їх було одержано в ході операцій з завантаження ТВС-W у ремонтний період 2011 року.

У вересні 2014 року ДІЯРУ надала дозвіл на завантаження нового модифікованого палива ТВС-WR в енергоблок №3 Южно-Української АЕС.

Довідка УНІАН. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками. Функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх атомних електростанцій країни, покладено на держпідприємство «НАЕК «Енергоатом», яке є найбільшим виробником електроенергії в Україні.