Представники Єврокомісії та Росії обговорили виконання газових домовленостей

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович та міністр енергетики Росії Олександр Новак обговорили виконання так званого "газового зимового пакету».

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це після двосторонньої зустрічі, яка відбулася сьогодні у Брюсселі напередодні тристоронніх консультацій Україна-Росія-ЄС, повідомив журналістам сам Новак.

"Порядок денний зустрічі стосувався виконання «зимового пакету». Сьогодні пройшло чотири місяці з моменту підписання тристороннього протоколу, тому можна підбити певні підсумки. Також обговорили можливість ухвалення «літнього пакету», але детально будемо обговорювати під час тристоронніх консультацій", - сказав він.

Новак відмовився повідомляти деталі, наголосивши, що про це є сенс говорити після тристоронніх консультацій.

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Як повідомляв УНІАН, Україна із середини червня 2014 року не одержувала російський газ через невизначеність умов постачання, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо.

У результаті досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного в Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. за тисячу кубометрів до кінця 2014 року.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.