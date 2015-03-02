Німецька RWE продала свій нафтогазовий бізнес мільярдерові з Росії, незважаючи на санкції

Німецька електроенергетична компанія RWE завершила продаж нафтогазового підрозділу DEA російському бізнесменові Михайлу Фрідману, пише Рейтер із посиланням на повідомлення RWE.

Згідно з умовами продажу, DEA оцінено в 5,1 мільярда євро, виходячи з поточного валютного курсу. У зв'язку з коливаннями курсів ціна піднялася з погоджених у середині січня 5 мільярдів євро, повідомила RWE.

Перші повідомлення про операцію з'явилися рік тому, але введені потім санкції проти Росії викликали сумніви в її здійсненні. RWE довелося скорегувати плани, які передбачали закриття угоди у 2014 році.

Міністерство енергетики Великобританії в минулі вихідні спробувало заборонити частину угоди, пов'язану з продажем 12 нафтогазових родовищ у Північному морі, згадавши про можливі нові санкції проти Росії, але RWE проігнорувала цю спробу.

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Виручені від продажу кошти необхідні RWE, яка відчуває несприятливий вплив низьких оптових цін на електроенергію і стрімкого розвитку відновлюваних видів енергії та має заборгованість у 31 мільярд євро, накопичену за останнє десятиліття.

"Продаж RWE DEA показує, що ми продовжуємо реалізовувати наші плани, навіть у важких умовах. Обидві сторони домовилися про вигідну угоду, і тепер RWE може повністю зосередити зусилля на основному виді діяльності", - наводяться слова генерального директора RWE Петера Теріума у спільній заяві його компанії й LetterOne Фрідмана.

У заяві Фрідмана сказано, що його мета - "розвивати і розширювати DEA".