ВР підвищила ставку рентної плати при видобутку газу до 70%

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№2213) проголосував 291 народний депутат із 338, зареєстрованих у сесійному залі.

Документ, запропонований Кабміном, передбачає підвищення ставки рентної плати до 70% з 20%, що дасть змогу залучити до бюджету як додаткові доходи близько 9 млрд грн.

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«Зміни в політиці регулювання цін на природний газ, поступова лібералізація тарифів і забезпечення прямої бюджетної підтримки уразливих верств населення з одночасним зменшенням перехресного субсидування зумовлює необхідність залучення до бюджету частини прибутку газодобувних компаній, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту. – Пропонується збільшити ставку рентної плати з 20% до 70%. Це дасть змогу залучити до державного бюджету додаткові доходи у розмірі 9 млрд грн, які буде спрямовано на пряму підтримку домогосподарств з низькими доходами, а також збільшить чисті доходи газовидобувних підприємств, які будуть використані на подальший розвиток галузі».