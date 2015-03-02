На зарплати шахтарям обіцяють знайти 150 млн гривень найближчим часом

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України найближчим часом розраховує знайти 150 млн грн для погашення боргів із заробітної плати перед шахтарями державних вугільних підприємств.

Про це на брифінгу сказав перший заступник голови Міненерговугілля Юрій Зюков, додавши, що погашення боргів було однією з головних вимог шахтарів, які сьогодні, 2 березня, мітингували під будівлею парламенту й уряду.

«Ми повинні найближчими днями одержати близько 150 млн грн, які підуть на виплату заробітної плати», - сказав Зюков.

За його словами, зарплати гірників держшахт за грудень минулого року профінансовано наполовину, при цьому щомісячний фонд оплати праці становить близько 460 млн грн.

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Зюков зазначив, що заборгованість із зарплати виникла через відсутність постачання вугілля газової групи на Вуглегірську ТЕС, під'їзди до якої з 27 січня були розбиті або перебували під постійним обстрілом.

«За цей час ми поклали на склад близько 500 тисяч тонн вугілля на 130 млн грн. Цих грошей вистачило б на виплату заробітної плати», - сказав він.

При цьому Зюков повідомив, що на початку березня відновилися постачання вугілля на Вуглегірську ТЕС, куди було відправлено 10 тисяч тонн палива.

«Є упевненість, що ми впродовж 7-10 днів повністю вивантажимо вугілля, яке на колесах, - 2 тисячі тонн. Далі наші шахти на Донеччині і Луганщині поставлятимуть вугілля на Вуглегірську ТЕС», - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого перший заступник голови Міненерговугілля Юрій Зюков повідомив, що українські державні шахти не мають можливості реалізовувати видобуте вугілля газової марки через неможливість їх відправки на державну Вуглегірську теплоелектростанцію, залізничні колії до якої пошкоджені артобстрілами.

25 лютого Вуглегірська теплоелектростанція зупинила виробництво електроенергії на вугільних блоках через відсутність палива.