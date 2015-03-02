Бензин А-95 наприкінці лютого подорожчав більш ніж на чверть

Споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні на 27 лютого становили в середньому 26,68 грн, збільшившись на 26,6% за третю декаду місяця. Про це свідчать дані моніторингу цін соціальних товарів Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, середня ціна дизпального за вказаний період також підвищилась на 26,6% - до 26,63 грн.

У регіональному розрізі ціни на бензин марки А-95 найбільше підвищились у Запорізькій і Чернігівській областях, де середня вартість літра пального становила 26,50 грн і 25,90 грн, збільшившись на 35,2% в обох областях. Найдорожче літр бензину коштує в Луганській області – 28,23 грн, при цьому за вказаний період його ціна підвищилась на 28,2%. У Києві літр бензину коштує 26,21 грн, подорожчавши на 23,1% за третю декаду лютого.

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Вартість дизпального найбільше підвищилась у Чернігівській і Дніпропетровській областях – до 26,66 грн і 26,74 грн за літр, збільшившись на 33,2% і 32,3% відповідно. Лідером з подорожчання дизпального виявилась Львівська область, де його середня ціна становила 27,85 грн/літр. У столиці літр дизельного пального коштує 26,80 грн, подорожчавши на 25,5% у третій декаді лютого.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни на бензин марки А-95 в Україні станом на 20 лютого 2015 року становили в середньому 21,08 грн, дизпальне – 21,04 грн.