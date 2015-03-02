Україна та РФ виносять за рамки "зимового пакету" постачання газу в "ЛНР" та "ДНР" - Демчишин



Про це у понеділок в Брюсселі за результатами тристоронніх газових переговорів повідомив міністр палива та енергетики України Володимир Демчишин, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Одним з результатів цієі зустрічі є домовленість, щоб в рамках зимового пакету ці обсяги та платежі не розглядати. Передоплата, яка здійснюється "Газпрому" "Нафтогазом", не буде використовуватися в рамках розрахунків за ці обсяги", - заявив він.

За словами українського міністра, російська сторона наполягала на тому, щоб Київ взяв на себе відповідальність за постачання газу у зону АТО. "Ми переконували у тому, що НАК "Нафтогаз" робить все можливе зі свого боку. Є певні технічні труднощі - в результаті проведення бойових дій деякі трубопроводи пошкоджені", - наголосив міністр.

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Демчишин зазначив, що українська сторона не може підтвердити постачання газу "ЛНР" та "ДНР", "адже у нас немає до цих газопроводів доступу, і замовлення на ці обсяги українська сторона не робить". "Вони говорять, що підтвердження на ці обсяги дає Донецьктрансгаз", - повідомив він.

За його словами, також і російська сторона не змогла підтвердити обсяги газу, які постачаються в "ЛНР" та "ДНР".