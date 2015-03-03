Україна та Росія домовилися повністю виконати "зимовий газовий пакет". Транзит газу до ЄС залишається надійним - заява ЄК



До кінця березня Київ буде закуповувати у "Газпрому" щоденно до 114 млн кубічних метрів газу на основі передоплати.

Відповідну заяву Шевчович зробив у понеділок в Брюсселі по завершенні тристоронніх газових переговорів, повідомляє власний кореспондент УНІАН. "Я задоволений тим, що нам вдалося захистити повне виконання зимового пакету для забезпеченя потреб України. Я задоволений, що постачання газу на ринок ЄС залишається надійним", - сказано в заяві.

Шевчович зазначив, що сторони зимового пакету підтвердили намір імплементувати зимовий пакет у повному обсязі.

"У цьому відношенні були підкреслені наступні зобов'язання: "Нафтогаз" буде робити передоплату та замовляти "Газпрому" достатні обсяги газу, щоб гарантувати покриття всіх внутрішніх потреб України у березні. "Нафтогаз" продовжує гарантувати безперервне постачання газу до ЄС. "Газпром" доставить на щоденній основі до 114 млн кубічних метрів на основі передоплати та замовить необхідну кількість газу на взаємно узгоджених пунктах поставок", - деталізують в ЄК.

Віце-президент підтвердив, що сторони визнали складність питання постачання газу до окремих частин Донецького та Луганського регіонів з "законодавчої, політичноі та технічної точок зору".

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"Це питання буде обговорено пізніше. Сторони також зазначили своє бажання продовжити тристоронні переговори для погодження наступного газового пакету. На цій основі Європейська комісія запропонує порядкок денний та запросить сторони зустрітися до кінця березня 2015 року", - зазначається у заяві.

У свою чергу Високий представник ЄС з питань зовнішньоі політики та політики безпеки Федеріка Могеріні підкреслила, що результати сьогоднішніх переговорів можуть "допомогти навести мости між відмінностями щодо постачання газу між Україною та Росією". "Ці зусилля є частиною конкретної підтримки ЄС щодо виконання Мінських домовленостей", - наголосила вона.