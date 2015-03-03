"Нафтогаз" оплатить тільки той газ, який надійде через узгоджені ним пункти прийому
НАК "Нафтогаз України" сплатить ВАТ "Газпром" тільки ті обсяги природного газу, які поставлені через погоджені з державним підприємством пункти прийому.
Про це йдеться в прес-релізі НАК, оприлюдненому за підсумками проведених у Брюсселі тристоронніх газових переговорів.
"Сторони підтвердили, що для цілей розрахунків з зимового пакету будуть використовуватися тільки ті обсяги газу, які постачаються через пункти прийому газу, узгоджені з ЦДД ПАТ "Укртрансгаз", - сказано в заяві.
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Україна-ЄС-РФ в рамках зустрічі також оцінили виконання домовленостей про постачання російського газу для українських споживачів у зимовий період.
"Нафтогаз України" представив учасникам докази порушення умов "зимового пакету" російською стороною. Також сторони обговорили ситуацію, що склалася з газозабезпеченням окупованих районів Донецької та Луганської областей України", - відзначили в прес-службі.