"Нафтогаз" оплатить тільки той газ, який надійде через узгоджені ним пункти прийому

Про це йдеться в прес-релізі НАК, оприлюдненому за підсумками проведених у Брюсселі тристоронніх газових переговорів.

"Сторони підтвердили, що для цілей розрахунків з зимового пакету будуть використовуватися тільки ті обсяги газу, які постачаються через пункти прийому газу, узгоджені з ЦДД ПАТ "Укртрансгаз", - сказано в заяві.

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Україна-ЄС-РФ в рамках зустрічі також оцінили виконання домовленостей про постачання російського газу для українських споживачів у зимовий період.

"Нафтогаз України" представив учасникам докази порушення умов "зимового пакету" російською стороною. Також сторони обговорили ситуацію, що склалася з газозабезпеченням окупованих районів Донецької та Луганської областей України", - відзначили в прес-службі.