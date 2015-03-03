Україна і Росія обговорять "літній пакет" до 1 квітня - Демчишин



Про це у понеділок в Брюсселі за результатами тристоронніх газових переговорів повідомив міністр палива та енергетики України Володимир Демчишин, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Ми домовилися про те, що ми поведемо зустріч до першого квітня під егідою Європейськоі комісіі. Віце-президент Шевчович скличе додаткову зустріч з цього питання. Всі погодилися, що є необхідність такої зустрічі, тому що на ній повинні обговорюватися не тільки знижка, про яку говорить російська сторона, але й інші параметри - це і умови платежів, вартість транзиту, графік платежів", - пояснив він.

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Демчишин впевнений, що на "одній із зустрічей, які пройдуть протягом наступних трьох тижнів, може бути досягнуте рішення". "У української сторони немає критичної необхідності укладати швидку домовленість, і Газпром це розуміє. У зараз достатньо сильні позиції, а обсяги постачання з Європи достатні, тому що різко скорочується споживання, тому що змінються цінова політика, велика увага приділяється енергоефективності, змінюється структура ринку. Тому споживання за останні два місяці впало на 15%-20%, ми очікуємо, що такий тренд буде продовжуватися", - деталізував міністр.

Відповідаючи на запитання про те, що скороченням газу "Газпром" намагається "вбити" реверсне постачання, глава відомства висловив думку, що це рішення не є правильним. "На справді, вони вбивають своїх споживачів, обмежуючи постачання своїм клієнтам, вони дають можливість ім переключитися на інших постачальників", - вважає Демчишин.