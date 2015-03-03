Ціни на нафту зростають після сильного падіння в понеділок

Ціни на нафту зростають при підтримці азіатських фондових ринків і за рахунок зниження числа діючих бурових установок у США.

На 9.21 мск ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,05 до $60,59 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,45 до $50,04. У понеділок Brent подешевшала майже на 5 відсотків через рекордні запаси нафти в США.

"Ціни на Brent намагаються зростати за рахунок різкого зниження числа бурових установок у США", - йдеться у звіті банку Morgan Stanley.

Кількість працюючих бурових установок минулого тижня скоротилася на 33.

"Виходячи з кількості установок для горизонтального і вертикального буріння на сланцевих родовищах Permian, Eagle Ford, Bakken і Niobrara, видобуток нафти в США до четвертого кварталу буде зростати на 385.000 барелів на добу, тобто на 55.000 менше, ніж при кількості установок попереднього тижня", - йдеться у звіті Goldman Sachs.

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Поза тим, видобуток нафти як у США, так і на Близькому Сході залишається високим, перевищуючи попит і стримуючи зростання цін.

"Видобуток і експорт в Саудівській Аравії, ОАЕ, Іраку та інших країнах Близького Сходу вищий, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у звіті Morgan Stanley.

Різке падіння цін на нафту з червня минулого року вигідне азіатським імпортерам, відзначають аналітики.

"Дешева нафта - це благословення для Азії, падіння цін на нафту дуже вигідне для великих азіатських імпортерів", - йдеться в щоквартальному прогнозі банку ABN Amro.

На думку аналітиків банку, дешева нафта стимулює економічне зростання Індії, Гонконгу, Сингапуру і Таїланду, але зростання економіки Китаю продовжить сповільнюватися.