Росія готує нові заборони для іноземних компаній в енергетичній сфері

У Росії після оголошення курсу на локалізацію в нафтовому сервісі Міненерго береться за сервіс газотурбінний, пишуть "Известия".

Читайте такожЗМІ: Росія хоче накласти санкції на Францію через "Містралі"Міністерство має намір заборонити іноземним компаніям генерувати в зарубіжних центрах моніторингу технічного стану інформацію по роботі і стан поставлених ними в Росію газових турбінних установок (ГТУ). Зараз моніторинг дає іноземним постачальникам можливість контролювати російський ринок - оперативно пропонувати сервіс операторів електростанцій і отримувати технічні дані для вдосконалення своїх турбін.

Міненерго зобов'яже виробників знайти в Росії місцеві компанії, готові вести моніторинг, - стратегічно важлива інформація повинна залишатися в країні, вважають в міністерстві. Як відзначають в Міненерго, першочергова причина перенесення моніторингу в Росію - це інтерес до цих даних з боку російських компаній.

Всі нюанси цієї ініціативи опрацьовує міжвідомча робоча група з питання розробки програми імпортозаміщення обладнання енергетичного машинобудування в області газотурбінних технологій.

Читайте такожРосійські виробники через загострення кризи почали економити на якостіЗа даними Міненерго, близько 70% всіх російських ГТУ, моніторинг яких ведеться за межами РФ, належать німецькій Siemens (у Німеччині на заводах в Берліні і Мюльхайме, також заводи компанії є в Англії і США) і американській General Electric (інформація йде в США на завод у місті Грінвілл, штат Південна Кароліна, також збирає інформацію інженерний центр в Орландо, штат Флорида), решта 30% припадають на такі фірми, як французький концерн Alstom (заводи в США, Швейцарії і Франції), компанія Solar Turbines із США («дочка» Caterpillar, завод в Сан-Дієго), японські Mitsubishi Heavy Industries (збирає ГТУ в США) і Kawasaki Heavy Industries (заводи турбін в Японії і США), а також до травня 2014-го - британська Rolls-Royce до продажу енергетичного бізнесу Siemens за €950 млн.

В основному, як пояснили «Известиям» представники Siemens, Alstom, GE, моніторинг за турбінами ведеться їх же фахівцями на самих підприємствах - покупцях турбін, або персоналом клієнтів (залежить від контракту), центрів віддаленого моніторингу в Росії у компаній Siemens, Alstom і GE немає (є сервісні центри), вся інформація йде в материнські країни. За словами редактора журналу «Газотурбінні технології» Олександра Смірнова, сервісні контракти (укладаються на термін від 1 до 22 років) приносять виробникам більше доходу, ніж контракти на поставку ГТУ. Деякі компанії-виробники навіть обслуговують чужі ГТУ - приміром, сервісом деяких турбін виробництва GE займається Alstom, кажуть у французькому концерні.

"Контракти, що укладаються відносно постачання та сервіса обладнання, так влаштовані, що компанії-виробники спочатку отримують конфіденційні права на отримання даних і ведення системи віддаленого контролінгу закритими каналами, - пояснює Смірнов. - Така практика склалася за останні кілька років, раніше такої системи не було".