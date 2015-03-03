Литва відмовиться від продовження довгострокової угоди із «Газпромом»

Литва, можливо, не стане продовжувати довгострокову угоду з «Газпромом» після закінчення її дії в кінці цього року, так як отримала вихід на світовий ринок скрапленого газу, передає "Комерсант".

Читайте такожСША готуються до постачання скрапленого газу в країни Балтії і Польщу«В минулому, щоб отримувати газ (від «Газпрому» - "Ъ"), потрібно було зафіксувати ціну та обсяги. Ситуація змінилася, зараз у нас ринок. Ми більше не відчуваємо себе заручниками, обговорюючи з «Газпромом» нову угоду про постачання і ціни», - заявив генеральний директор Lietuvos Energija Далюс Місюнас.

Він підкреслив, що «таким чином, обсяг закупівель у «Газпрому» знижується більш ніж у два рази порівняно з минулим роком». «Беручи до уваги всі обставини, було б раціонально говорити про контракт на рік або кілька років... Ми не можемо ризикувати, підписуючи довгострокову угоду з «Газпромом» за фіксованою ціною», - сказав Місюнас. Він додав, що в майбутньому Литва зможе купувати газ у Латвії або Польщі.

Читайте такожThe Guardian: План ЄС щодо створення енергетичного союзу виведе Путіна на чисту водуГазопровід між Литвою і Польщею імовірно буде побудований до кінця 2019 року. Крім того, в перспективі країни Балтії зможуть купувати СПГ у американських постачальників.