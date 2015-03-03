Газ для населення в Україні з 1 квітня дорожчає на 280%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом, підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення у 3,3 разу - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива. Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії у вівторок, 3 березня.

Згідно з рішенням комісії, мінімальний тариф для населення встановлюється в опалювальний сезон із 1 жовтня по 30 квітня при максимальному споживанні палива в обсязі до 200 кубометрів на місяць. У разі перевищення встановленого мінімального обсягу, наступні обсяги оплачуються з розрахунку 7 188 грн за тисячу кубометрів.

У період міжсезоння - з 1 травня по 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7 188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

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Крім того, за рішенням НКРЭКУ, тариф на газ для населення для приготування їжі встановлюється з 1 квітня на рівні 7 188 грн за тисячу кубометрів, що в 6 разів перевищує діючий тариф.

Як повідомив УНІАН представник комісії, підвищення тарифів на газ для всіх категорій споживачів у середньому становитиме 280%, як і було зафіксовано в меморандумі з МВФ, підписаному президентом, прем'єр-міністром, головами Мінфіну і Нацбанку наприкінці лютого поточного року.