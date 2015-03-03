Європа сподівається, що Україна і Росія самі розберуться з постачанням газу в окуповані райони
Віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович сподівається, що Київ та Москва знайдуть вирішення питання постачання російського газу на окуповані бойовиками території Донецької та Луганської областей, якщо ні, Єврокомісія готова допомогти.
Про це він заявив у вівторок в Брюсселі під час конференції, присвяченій енергетиці, відповідаючи на запитання власного кореспондента агентства УНІАН.
"Я сподіваюся, що вони знайдуть рішення. Якщо ні, то ми завжди готові допомогти", - запевнив віце-президент ЄК.
За його словами, в ході тристоронніх газових переговорів України, Росії та ЄС, які пройшли у понеділок в Брюсселі, цьому питанню було присвячено багато часу. "Ми вчора говорили про можливість створення тристоронньої експертної групи, яка потребувала б повного доступу до різних документів щодо постачання та документації різних вимірювальних станцій, щоб встановити факти - хто постачає, кому, в яких обсягах та якою є ціна. Але остаточний висновок був таким, що дві компанії «Нафтогаз» та «Газпром» будуть продовжувати переговори", - розповів Шевчович.
Читайте також"Нафтогаз" оплатить тільки той газ, який надійде через узгоджені ним пункти прийому Він наголосив, що ця проблема є "технічно дуже складною, тому що є різні труби, різні вимірювальні станції у різних місцях з обох сторін". "Не легко встановити точні факти щодо конкретного постачання газу. Ми навіть направили європейських експортерів, але і для них дуже складно встановити конкретні та точні факти", - підкреслив Шевчович.
Крім того, через "різні пояснення, які ми почули від російської та української сторін щодо діючих контрактів, особливо у питанні пунктів доставки на українську територію, та інші аспекти", було вирішено "просто відкласти це питання у сторону від виконання зимового пакета". "Я ціную те, що Росія прийняла пропозицію стосовно того, що якщо їм необхідно постачати газ у ці конкретні регіони Донецької та Луганської областей, ці поставки газу не будуть зараховані у передоплату, яку сплачує НАК «Нафтогаз» «Газпрому» за газ, який погоджено доставити Україні. Якщо Європейську комісію попросять про допомогу, ми це зробимо", - наголосив Шевчович.