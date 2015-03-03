Європа сподівається, що Україна і Росія самі розберуться з постачанням газу в окуповані райони

Про це він заявив у вівторок в Брюсселі під час конференції, присвяченій енергетиці, відповідаючи на запитання власного кореспондента агентства УНІАН.

"Я сподіваюся, що вони знайдуть рішення. Якщо ні, то ми завжди готові допомогти", - запевнив віце-президент ЄК.

За його словами, в ході тристоронніх газових переговорів України, Росії та ЄС, які пройшли у понеділок в Брюсселі, цьому питанню було присвячено багато часу. "Ми вчора говорили про можливість створення тристоронньої експертної групи, яка потребувала б повного доступу до різних документів щодо постачання та документації різних вимірювальних станцій, щоб встановити факти - хто постачає, кому, в яких обсягах та якою є ціна. Але остаточний висновок був таким, що дві компанії «Нафтогаз» та «Газпром» будуть продовжувати переговори", - розповів Шевчович.

Читайте також"Нафтогаз" оплатить тільки той газ, який надійде через узгоджені ним пункти прийому Він наголосив, що ця проблема є "технічно дуже складною, тому що є різні труби, різні вимірювальні станції у різних місцях з обох сторін". "Не легко встановити точні факти щодо конкретного постачання газу. Ми навіть направили європейських експортерів, але і для них дуже складно встановити конкретні та точні факти", - підкреслив Шевчович.

Крім того, через "різні пояснення, які ми почули від російської та української сторін щодо діючих контрактів, особливо у питанні пунктів доставки на українську територію, та інші аспекти", було вирішено "просто відкласти це питання у сторону від виконання зимового пакета". "Я ціную те, що Росія прийняла пропозицію стосовно того, що якщо їм необхідно постачати газ у ці конкретні регіони Донецької та Луганської областей, ці поставки газу не будуть зараховані у передоплату, яку сплачує НАК «Нафтогаз» «Газпрому» за газ, який погоджено доставити Україні. Якщо Європейську комісію попросять про допомогу, ми це зробимо", - наголосив Шевчович.